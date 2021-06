Résultat des départementales dans les Bouches-du-Rhône : Martine Vassal en danger ? Les résultats

20/06/21 13:18

Le résultat de l'élection départementale dans les Bouches-du-Rhône sonne comme un deuxième round des municipales de l'année passée à Marseille. Martine Vassal (LR), présidente sortante du département, entend bien conserver son siège malgré plusieurs coalitions de gauche dans certains cantons et un RN aux aguets dans d'autres. Suivez la publication des résultats en direct... En direct Recevoir nos alertes live ! 13:18 - Tollé général à Marseille, de Mélenchon à Vassal L'opposition à la mairie de Marseille n'a pas manqué de réagir à la fermeture imprévue de plusieurs bureaux de votes dans la ville, pour ces départementales dans les Bouches-du-Rhône. Sur son compte twitter, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un "chaos". "Pas d'envoi postal, ou pas de bulletin de vote, ou pas de liste de procuration, ou pas d'assesseurs. Darmanin bon à rien à part tabasser les fêtes", a-t-il lâché en visant le ministre de l'Intérieur, en charge des élections. A droite, on préfère pointer "l'amateurisme de l'exécutif marseillais". "C'est la première fois que des citoyens se déplaçant aux urnes ne peuvent voter à cause de la non-ouverture de leur bureau de vote. Dans le contexte d'abstention que prévoient les analystes politiques, ceci est une atteinte à la démocratie qui ne peut être pris à la légère", écrivent les soutiens de martine Vassal dans un communiqué. Et de pointer "une faute grave, au pire, une tentative de tripatouillage électoral". 13:01 - Le taux de participation dans les Bouches du Rhône dévoilé ! Le taux de participation à la mi-journée pour ces élections départementales dans les Bouches-du-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Il s'élève à 15,14 % contre 18,82 % en 2015. Mais il est plus élevé que la moyenne nationale à 12,22%. 12:54 - Plusieurs bureaux de vote de Marseille fermés Ces départementales 2021 dans les Bouches-du-Rhône ont début par un gros couac. Faute d'assesseurs, plusieurs bureaux de vote étaient fermés ce matin à 8 heures dans la cité de Marseille. Si la mairie a promis que le problème serait "vite réglé", Le Figaro indique à la mi journée que les électeurs trouvent porte close devant plusieurs bureaux de vote : le bureau n°1453 sur le canton Marseille-5 était encore fermé à midi (il aurait rouvert ses portes à 12h30). Il en allait de même dans le canton Marseille-12, pour les bureaux n°751 et n°803 où cette fois le manque d’enveloppes est évoqué.

Candidats aux départementales dans les Bouches-du-Rhône

Candidats dans le canton de Aix-en-Provence-1

Binômes de candidats Mme DEVÉSA Brigitte et M. ZAZOUN Michael Union au centre et à droite M. BLINT Cyrille et Mme RUDISUHLI Anne La République en Marche M. PASCUAL Paul et Mme SURROCA Laure Union à gauche avec des écologistes Mme MERLIN Virginie et M. REY Michel Rassemblement National

Candidats dans le canton de Aix-en-Provence-2

Binômes de candidats M. CASTEL Rodolph et Mme LEMOINE Nadine Divers Mme CHEVILLARD Nathalie et M. DECARA Yannick Rassemblement National Mme ANGELETTI Laurence et M. PERRIN Jean-Marc La République en Marche M. DALLA COSTA Guillaume et Mme HERREWYN Anne-Sophie La France Insoumise Mme MIRIBEL Odile et M. SASSOON Dominique Ecologiste M. TAULAN Francis et Mme ZERKANI-RAYNAL Karima Union au centre et à droite M. SPANO Pierre et Mme TALHA Eva Union à gauche

Candidats dans le canton de Allauch

Binômes de candidats M. DE CALA Lionel et Mme MIQUELLY Véronique Union au centre et à droite Mme HENRY-RICARD Muriel et M. PIN Patrick Union à gauche avec des écologistes Mme DESBLANCS Lucie et M. GIRAUDON Matthias Divers droite M. GONZALEZ José et Mme PONNAVOY Christine Rassemblement National

Candidats dans le canton de Arles

Binômes de candidats M. ALIAS-BLANES Enzo et Mme FLAYOL Alexia Rassemblement National M. CHARMASSON Stéphane et Mme LEPESANT Sylvia Ecologiste M. ALVAREZ Martial et Mme GRAILLON Mandy Divers centre Mme GUEDJATI Myriam et M. ROUSSEL Laurent La France Insoumise M. KOUKAS Nicolas et Mme RAOUX Aurore Union à gauche

Candidats dans le canton de Aubagne

Binômes de candidats Mme DRAOUI Soumicha et M. MESNARD Yves Union à gauche avec des écologistes Mme DOSSEMONT Judith et M. GAZAY Gérard Union au centre et à droite M. CHERIET Ahmed et Mme SABATINI Jessica La France Insoumise Mme BOUGEAREL Michèle et M. FORBIN Sébastien Rassemblement National

Candidats dans le canton de Berre-l'Etang

Binômes de candidats Mme CHAUVIN Isabelle et M. PLATON Jean-Luc La France Insoumise M. FRATE Michel et Mme INAUDI Rosy Union à gauche avec des écologistes Mme BALDAQUIN Sylvie et M. CHABANON Philippe Ecologiste M. BAUDINO Antoine et Mme SCHNEIDER Marjorie Rassemblement National Mme ARIAS Julie et M. GUERIN Yannick Union au centre et à droite

Candidats dans le canton de Châteaurenard

Binômes de candidats Mme LAUPIES Valérie et M. MARTIN Thomas Droite souverainiste M. FORTANÉ Jean-Marc et Mme GINOUX Géraldine Divers Mme CHABAUD Corinne et M. LIMOUSIN Lucien Union au centre et à droite M. DAUDET Jean-Christophe et Mme PONS Laurie Divers centre Mme ALEX Chantal et M. REMISE Jean-Guillaume Rassemblement National

Candidats dans le canton de La Ciotat

Binômes de candidats M. ITRAC Hervé et Mme SCIBILIA Marie-Louise Rassemblement National M. DELOGU Antonio et Mme FARDELLA Sylvie Union à gauche avec des écologistes M. GHIGONETTO Patrick et Mme MILON Danielle Union au centre et à droite

Candidats dans le canton de Gardanne

Binômes de candidats Mme CRUVEILLER GIACALONE Chantal et M. FUSONE Maximilien Rassemblement National Mme AMIEL Agnès et M. GRANIER Hervé Union au centre et à droite Mme BARBEY Amélie et M. MOLINO André Union à gauche

Candidats dans le canton de Istres

Binômes de candidats Mme CISELLO Monique et M. FAYOLLE Jean Divers centre Mme DELEIDI Magali et M. SÉNÉGAS Philippe La France Insoumise M. HETSCH Jean et Mme JOULIA Nicole Divers gauche Mme LAMBERT Sandrine et M. REBUFFAT Valentin Rassemblement National M. AREZKI Alain et Mme SIRBEN Nathalie Ecologiste

Candidats dans le canton de Marignane

Binômes de candidats Mme GUARINO Valérie et M. LE DISSES Eric Union au centre et à droite M. MARZA Jean-François et Mme PUECHEGUT Emmanuelle Divers droite Mme LOMBARDI Ariane et M. PHILIP Patrice Union à gauche avec des écologistes M. ALEO Adrien et Mme CHEVALIER Laure Rassemblement National M. CHANUC Fabien et Mme VOLFINGER Céline La République en Marche

Candidats dans le canton de Marseille-1

Binômes de candidats M. CHAMBIN Bertrand et Mme SADOUN Ghanima Ecologiste M. LEROUX Marcel et Mme VALETTE Hélène Rassemblement National M. BORGIALLI Bernard et Mme SEVIN Kalila La France Insoumise Mme CAMARD Sophie et M. PAYAN Benoît Union à gauche avec des écologistes Mme DUPUY Martine et M. ENSENAT Nicolas Binôme Extrême gauche M. SAROCCHI Michel et Mme TORCHI Malika La République en Marche Mme GRIMAUDO Béatrice et M. PERSIA Alain Divers

Candidats dans le canton de Marseille-2

Binômes de candidats M. DEKHIL Ahcene et Mme LEMUET Mélodie Divers Mme MARTI Jeanne et M. MATTEI Victor Rassemblement National Mme BIAGGI Solange et M. CARVALHO Martin Union au centre et à droite Mme BENMARNIA Nassera et M. COPPEY Stéphane Divers gauche Mme BRUGUIERE Marie-Claude et M. FERRER Jean-Michel Divers Mme DJAMBAÉ Nouriati et M. KREHMEIER Anthony Union à gauche avec des écologistes M. KHELFAOUI Karim et Mme YAKOUBI Katia La France Insoumise

Candidats dans le canton de Marseille-3

Binômes de candidats Mme LARABI Souhila et M. PERNICE Stéphane Binôme Extrême gauche M. BRINIS Ouali et Mme DIAMANTI Valérie Divers gauche M. DELERIA Raymond et Mme SAID Djamila Union au centre et à droite M. ABBAD Mourad et Mme TIMRICHT Nadia Divers M. JIBRAYEL Sébastien et Mme SPORTIELLO Josette Union à gauche avec des écologistes M. TIGHILT Rachid et Mme YAHIAOUI Tida Tassadit Divers gauche Mme GRECH Sophie et M. SELLOUM Arezki Rassemblement National

Candidats dans le canton de Marseille-4

Binômes de candidats M. CHARPENTIER Paul et Mme SICARD Caroline Rassemblement National M. AKSIL Boualam et Mme CHABNI Imane Divers M. SAISSE Jean-Philippe et Mme TIR Rachida La République en Marche Mme GHALI Samia et M. KAZANDJIAN Azad Union à gauche avec des écologistes Mme BESSE Julie et M. ELAMINE Mehdi Divers M. BENARIOUA Rebia et Mme DI MARINO Anne Divers gauche Mme COLIN Josépha et M. JAOUI Ahmed Union au centre et à droite

Candidats dans le canton de Marseille-5

Binômes de candidats Mme PREZIOSI Nora et M. ROSSI Denis Union au centre et à droite M. CORTES Antoine et Mme HADJ CHIKH Haouaria Union à gauche avec des écologistes Mme LELOUIS Gisèle et M. MONTI Didier Rassemblement National M. BENSAADA Mohamed et Mme GOMIS Benedicte La France Insoumise M. LAVERGNE Marc et Mme SAID Elisabeth La République en Marche M. TORRES Joseph et Mme TOUCHANI Siham Divers

Candidats dans le canton de Marseille-6

Binômes de candidats Mme ROURE-SCOGNAMIGLIO Cécilia et M. SAAL Jean-Maurice Union au centre et à droite Mme D'ANGIO Sandrine et M. DUDIEUZERE Cédric Rassemblement National M. HAMMOU Hassen et Mme JARDON Murielle Union à gauche avec des écologistes M. MASSE Christophe et Mme TRANCHIDA Geneviève Divers gauche

Candidats dans le canton de Marseille-7

Binômes de candidats M. FILOSA Patrick et Mme RUSSO Joséphine Ecologiste M. COLLART Frédéric et Mme PUSTORINO Marine Union au centre et à droite Mme GRISETI Monique et M. LIQUORI Franck Rassemblement National Mme FRENOUX Delphine et M. MICHEL Raphaël Union à gauche avec des écologistes Mme SALDUCCI Marie et M. ZARIKIAN Robert Droite souverainiste

Candidats dans le canton de Marseille-8

Binômes de candidats M. GORD Franck Othmane et Mme LALIDJI Meriem La France Insoumise Mme GORA Caroline et M. SEIDENBINDER Daniel Ecologiste M. BENDAYAN Gabriel et Mme BEZ Éléonore Rassemblement National Mme AUDIBERT Frédérique et M. OREGGIA Gérard Union à gauche avec des écologistes Mme HATTAB Aïcha et M. TOMEI Arnaud Divers M. DARTRON Thierry et Mme VELLA Nadia Ecologiste M. COMAS Laurent et Mme HAROUCHE Karine Binôme d'Extrême droite Mme DEVAUX Alison et M. SANTELLI Thierry Union au centre et à droite

Candidats dans le canton de Marseille-9

Binômes de candidats Mme GUERARD Sophie et M. MENCHON Hervé Union à gauche avec des écologistes M. MARANDAT Bernard et Mme TOURAME Hélène Rassemblement National M. MIKOLIAN Ange et Mme THIBAUD Faustine Ecologiste Mme CARADEC Laure Agnès et M. RÉAULT Didier Union au centre et à droite M. ESPINOSA Victor Hugo et Mme RICHARD Dona Divers M. CAMERA Laurent et Mme PLACIDE Annette Ecologiste

Candidats dans le canton de Marseille-10

Binômes de candidats M. BOURGAREL Rémi et Mme DE LAROCHELAMBERT Florence Ecologiste M. DUBREUIL Richard et Mme LAVARESE Antonella Rassemblement National Mme BERARD Audrey et M. KEMOUN Loik Divers M. HUGON Christophe et Mme PERIÉ Simone Divers M. ROYER-PERREAUT Lionel et Mme VASSAL Martine Union au centre et à droite M. COCHET Jean-Pierre et Mme HERMANT Sylvie Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Marseille-11

Binômes de candidats M. ALI Ibrahim et Mme MAZZA Véronique Binôme Extrême gauche M. BONNIER Loic et Mme SINSOILLIEZ Anna Divers Mme GARINO Audrey et M. OHANESSIAN Yannick Union à gauche avec des écologistes Mme BOGLIORIO Laëtitia et M. LUC Jean-François Rassemblement National M. BRUNEAU Axel et Mme DELAUBIER Anne-Marie La France Insoumise M. BERGER Philippe et Mme CHAIX Emmanuelle Union au centre et à droite M. COCAIGN Bruno et Mme GROSHANY Christel Ecologiste

Candidats dans le canton de Marseille-12

Binômes de candidats Mme BERNASCONI Sabine et M. MORAINE Yves Union au centre et à droite Mme DERDERIAN Audrey et M. GENNATIEMPO Gilles Ecologiste Mme PARODI Clémence et M. TELLIER Julien Rassemblement National Mme HAMICHE Fazia et M. MONFERRINI Christian Ecologiste Mme MEILHAC Anne et M. PELLICANI Christian Union à gauche avec des écologistes M. AYOUN Julien et Mme MERVEILLEUX Catherine Divers

Candidats dans le canton de Martigues

Binômes de candidats Mme BRIERE Isabelle et M. COSME Jean-Luc Ecologiste M. DI MARIA Jean-Luc et Mme PEPE Virginie Union au centre et à droite M. FRAU Gérard et Mme GIORGETTI Magali Parti communiste français M. FOUQUART Emmanuel et Mme GONZALEZ Gisèle Rassemblement National

Candidats dans le canton de Pélissanne

Binômes de candidats Mme FARRO Nathalie et M. RODET Nicolas Divers centre Mme REYBAUD Anne et M. SANTOS Franck Union au centre et à droite Mme CHU Thao et M. GUERIN-TALPIN Gilles Rassemblement National Mme GENTE-CEAGLIO Hélène et M. GERARD Jacky Divers centre Mme AHRRAM Nihad et M. LANGIU Jean-Pierre Ecologiste Mme BACHMAN Claude et M. LE ROUX Brice Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Salon-de-Provence-1

Binômes de candidats M. GOMIS Aristide et Mme URBAN Isabelle Union à gauche avec des écologistes Mme CALLET Marie-Pierre et M. PONS Henri Union au centre et à droite M. BAUBRY Romain et Mme OCCHIMINUTI Laëtitia Rassemblement National

Candidats dans le canton de Salon-de-Provence-2

Binômes de candidats M. DUPUY Patrick et Mme SIMON Sophie Divers Mme BOUET Chantal et M. TONUSSI Romain Rassemblement National M. MATTA Robin et Mme MBUMBA MATUTA Stéphanie Parti communiste français Mme BONFILLON Marylène et M. YTIER David Union à droite M. ACAR Clément et Mme HAENSLER Hélène Union à gauche avec des écologistes Mme AMSELEM Martine et M. VIDAL Yves Divers gauche

Candidats dans le canton de Trets

Binômes de candidats Mme BONFILLON CHIAVASSA Béatrice et M. MERCIER Arnaud Union au centre et à droite M. ESPI Frédéric et Mme LUKSENBERG Nelly La France Insoumise Mme COURSOL Evelyne et M. PENA Marc Union à gauche avec des écologistes Mme FONT Emmy et M. RENARD Jean-Pierre Rassemblement National Mme FAYOLLE-SANNA Stéphanie et M. RAOUX Alexandre Ecologiste

Candidats dans le canton de Vitrolles

Binômes de candidats M. LIGUORO Nicolas et Mme THOMASSIN Camille Divers Mme AVILA Carmen et M. GACHON Loïc Union à gauche avec des écologistes Mme LAMARQUE Laurence et M. SANCHEZ Philippe Rassemblement National M. MALLIÉ Richard et Mme VENTRON Amapola Union au centre et à droite

Départementales 2021 dans les Bouches-du-Rhône : les enjeux de l'élection

Les élections départementales 2021 qui se passent fin juin dans les Bouches-du-Rhône vont permettre de nommer les binômes du nouveau conseil départemental. Mais cette fois, les 1 383 338 électeurs du département déposeront leur bulletin de vote dans les urnes de leur ville pour renouveler simultanément les conseillers généraux et régionaux. Ainsi, les résultats des élections régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur seront annoncés la même soirée. Le taux d'abstention lors du premier tour des dernières élections départementales de 2015 atteignait les 41,69 % dans les Bouches-du-Rhône et déjà 48,93 % pour la France entière. Les habitants de Marseille, chef-lieu du département, se déplaceront-ils plus nombreux cette année malgré l'épidémie de Covid-19 qui persiste ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,65 %, le département des Bouches-du-Rhône est au-dessus de la moyenne nationale. Le revenu fiscal annuel de référence des foyers fiscaux imposables du département, évalué à 52 846 €, est, de son côté, supérieur à celui de la France qui est de 28 525 € par an. La situation économique des Bouches-du-Rhône (13) va probablement conditionner le résultat de cette élection locale. Qui remplacera Martine Vassal (Les Républicains), présidente sortante du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ?

Résultat départementales 2015 Bouches-du-Rhône

TOUR 2

Binômes de candidats % voix Elus Binôme Front National 39,20% 2 Binôme Union de la Droite 38,01% 32 Parti Socialiste 7,74% 8 Binôme Union de la Gauche 6,20% 6 Divers gauche 4,67% 6 Parti communiste français 4,18% 4 Participation au scrutin Bouches-du-Rhône Taux de participation 50,78% Taux d'abstention 49,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34% Nombre de votants 680 841

TOUR 1