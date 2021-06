Départementales en Seine-Saint-Denis : les résultats dans le 93 ce dimanche

27/06/21 15:42

RESULTATS DEPARTEMENTALES 93. La Seine-Saint-Denis vote de nouveau ce dimanche 27 juin pour le 2e tour des départementales 2021. Les résultats de ces élections seront dévoilés à partir de 20 heures sur cette page en direct, canton par canton... 15:41 - Quel taux de participation à midi en Seine-Saint-Denis ? La Seine-Saint-Denis était un des départements les moins mobilisés la semaine dernière pour le premier tour des élections départementales et le schéma se répète pour le deuxième scrutin. Le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'à midi seulement 7,08% des électeurs s'étaient déplacés dans les bureaux de vote.

Candidats aux départementales en Seine-Saint-Denis - TOUR 2

Candidats dans le canton de Aubervilliers

Binômes de candidats Mme FRANCLET Karine et M. MARTIN Samuel Union à droite M. DAGUET Anthony et Mme NARASSIGUIN Corinne Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Aulnay-sous-Bois

Binômes de candidats M. CANNAROZZO Frank et Mme MAROUN Séverine Les Républicains Mme GANDJI Adelaïde et M. SIBY Oussouf Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Bagnolet

Binômes de candidats Mme GIRARDET Elodie et M. GUIRAUD Daniel Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Le Blanc-Mesnil

Binômes de candidats M. MONANY Vijay et Mme SEGURA Angela Les Républicains M. GAY Fabien et Mme HEDEL Sandrine Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Bobigny

Binômes de candidats Mme ALLALI Ourida et M. FRANCESCHINI Thomas Union des Démocrates et des Indépendants Mme LABBE Pascale et M. SADI Abdel Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Bondy

Binômes de candidats Mme CHEFAÏ Lynda et M. DE NONI Georges Union à gauche avec des écologistes M. DALLIER Philippe et Mme PIERRE Oldhynn Les Républicains

Candidats dans le canton de La Courneuve

Binômes de candidats M. DIOUARA Aly et Mme HADJADJ Mebrouka Divers gauche Mme SAID ANZUM Zaïnaba et M. TROUSSEL Stéphane Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Drancy

Binômes de candidats M. BEN YEDDER Lotfi et Mme NILES Carine Union à gauche avec des écologistes M. CHABANI Hamid et Mme LAGARDE Aude Union des Démocrates et des Indépendants

Candidats dans le canton de Epinay-sur-Seine

Binômes de candidats M. FOURCADE Michel et Mme LAROCHE Florence Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Gagny

Binômes de candidats M. CRANOLY Rolin et Mme PIETRI Marie-Blanche Les Républicains Mme POCHON Elisabeth et M. TRIGANCE Yannick Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Livry-Gargan

Binômes de candidats M. MARTIN Pierre-Yves et Mme PAUL Sylvie Union à droite M. PERIER Jean-François et Mme TROVA Françoise Rassemblement National

Candidats dans le canton de Montreuil-1

Binômes de candidats M. CALFUQUIR Claudio et Mme SHAHRYARI Sayna La France Insoumise M. MOLOSSI Frédéric et Mme THIBAULT Magalie Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Montreuil-2

Binômes de candidats Mme LESCURE Agathe et M. PIERRON Patrick Divers gauche M. BEDREDDINE Belaïde et Mme CHAUMILLON Tessa Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Noisy-le-Grand

Binômes de candidats M. ALLEMON Eric et Mme MARSIGNY Brigitte Union à droite M. CONSTANT Emmanuel et Mme DENIS Frédérique Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Pantin

Binômes de candidats Mme AZOUG Nadia et M. MONOT Mathieu Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Saint-Denis-1

Binômes de candidats M. DUPREY Corentin et Mme FILHOL Oriane Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Saint-Denis-2

Binômes de candidats Mme CAPANEMA Silvia et M. TAÏBI Azzédine Union à gauche

Candidats dans le canton de Saint-Ouen-sur-Seine

Binômes de candidats M. DELANNOY William et Mme VENTURINI Marina Union à droite M. BOUAMRANE Karim et Mme LECROQ Emilie Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Sevran

Binômes de candidats M. BLANCHET Stéphane et Mme YOUSSOUF Mélissa Union à gauche avec des écologistes M. GEFFROY Philippe et Mme VALLETON Martine Les Républicains

Candidats dans le canton de Tremblay-en-France

Binômes de candidats Mme DELLAC Dominique et M. LAPORTE Pierre Union à gauche avec des écologistes Mme AIT MESGHAT Lynda et M. LEMOINE Xavier Union à droite

Candidats dans le canton de Villemomble

Binômes de candidats Mme MEHALLEL Delphine et M. MINETTO Jean-Marc Union à gauche avec des écologistes M. BLUTEAU Jean-Michel et Mme CHOULET Michèle Divers droite

Résultat départementales Seine-Saint-Denis - Tour 1

Binômes de candidats % voix Elus Union à gauche avec des écologistes 36,23% Les Républicains 11,57% Rassemblement National 9,12% Union à droite 8,75% Union à gauche 6,72% Divers droite 4,85% Union des Démocrates et des Indépendants 4,36% Divers gauche 4,20% La France Insoumise 3,41% Divers 2,68% Union au centre et à droite 1,90% La République en Marche 1,81% Binôme Extrême gauche 1,37% Divers centre 0,88% Union au centre 0,85% Union au centre et à gauche 0,66% Parti communiste français 0,65% Participation au scrutin Seine-Saint-Denis Taux de participation 24,35% Taux d'abstention 75,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% Nombre de votants 191 067

Résultats des départementales par canton

Résultat dans le canton de Aubervilliers

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut Mme FRANCLET Karine et M. MARTIN Samuel Union à droite 41,54% Ballotage M. DAGUET Anthony et Mme NARASSIGUIN Corinne Union à gauche avec des écologistes 23,47% Ballotage Mme DJEBBARI Nabila et M. GUERRIEN Marc Divers gauche 15,47% M. LESCAUT Guillaume et Mme NZOUNGOU Dolores La France Insoumise 10,83% Mme ABDI Fanny et M. YOUSSEF Rami Rassemblement National 6,18% Mme BRUCE Kathleen et M. CHAMPION Patrick Binôme Extrême gauche 1,36% M. DIB Slimane et Mme SEBBAN Maryse Divers droite 1,15% Participation au scrutin Aubervilliers Taux de participation 23,42% Taux d'abstention 76,58% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% Nombre de votants 7 010

Résultat dans le canton de Aulnay-sous-Bois

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. CANNAROZZO Frank et Mme MAROUN Séverine Les Républicains 51,72% Ballotage Mme GANDJI Adelaïde et M. SIBY Oussouf Union à gauche avec des écologistes 20,91% Ballotage M. ABRAHAM Stephane et Mme LÉVÊQUE Colette Rassemblement National 11,48% Mme CAZIN Claire et M. LEMOINE Patrice La France Insoumise 7,21% M. BOUNOUA Mohamed et Mme ZACCARDELLI Marine Divers 6,73% Mme GUY Sylvie et M. VIDAL Dominique Binôme Extrême gauche 1,95% Participation au scrutin Aulnay-sous-Bois Taux de participation 24,63% Taux d'abstention 75,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% Nombre de votants 11 029

Résultat dans le canton de Bagnolet

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut Mme GIRARDET Elodie et M. GUIRAUD Daniel Union à gauche avec des écologistes 51,00% Ballotage Mme GARRIDO Raquel et M. LAÏDI Tony Union à gauche 25,57% Ballotage M. MOUBERI Abel et Mme PHILIPPIN Cécile La République en Marche 16,57% Mme JOURNO Laurie et M. THENOZ Guillaume Binôme Extrême gauche 3,66% Mme ARGOUSE Nao et M. CLUGÉRY Baptiste Divers 3,20% Participation au scrutin Bagnolet Taux de participation 27,29% Taux d'abstention 72,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 9,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37% Nombre de votants 13 181

Résultat dans le canton de Le Blanc-Mesnil

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. MONANY Vijay et Mme SEGURA Angela Les Républicains 54,40% Ballotage M. GAY Fabien et Mme HEDEL Sandrine Union à gauche avec des écologistes 22,63% Ballotage Mme COMAYRAS Christine et M. PERRIN Pierre-Marie Divers droite 7,53% Mme BALCI Sevinc et M. THOMAS Yvon Divers 7,35% M. CORSOIS Sophiane et Mme SACKO Fatoumata Divers 6,50% M. BONHOMME Loïc et Mme LECOLLE Catherine Binôme Extrême gauche 1,59% Mme BOCQUILLON Marylène - Monique et M. GENNEVRAYE Franck Divers 0,00% Participation au scrutin Le Blanc-Mesnil Taux de participation 23,63% Taux d'abstention 76,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,03% Nombre de votants 7 105

Résultat dans le canton de Bobigny

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut Mme LABBE Pascale et M. SADI Abdel Union à gauche avec des écologistes 51,88% Ballotage Mme ALLALI Ourida et M. FRANCESCHINI Thomas Union des Démocrates et des Indépendants 20,86% Ballotage Mme JOLY Renée et M. SUNA Mustafa Rassemblement National 12,62% Mme HERABI Chehineze et M. LACAILLE-ALBIGES Florent La France Insoumise 11,28% Mme ODOYER Cécile et M. VIDAL Georges Binôme Extrême gauche 3,36% Participation au scrutin Bobigny Taux de participation 20,46% Taux d'abstention 79,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% Nombre de votants 8 634

Résultat dans le canton de Bondy

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. DALLIER Philippe et Mme PIERRE Oldhynn Les Républicains 42,89% Ballotage Mme CHEFAÏ Lynda et M. DE NONI Georges Union à gauche avec des écologistes 29,24% Ballotage M. KOZELKO Eric et Mme NOÉ-MARCHAL Danielle Rassemblement National 15,48% Mme AGUENI Lynda et M. CORONADO Ricardo La France Insoumise 12,38% Participation au scrutin Bondy Taux de participation 22,01% Taux d'abstention 77,99% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73% Nombre de votants 8 391

Résultat dans le canton de La Courneuve

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut Mme SAID ANZUM Zaïnaba et M. TROUSSEL Stéphane Union à gauche avec des écologistes 43,60% Ballotage M. DIOUARA Aly et Mme HADJADJ Mebrouka Divers gauche 20,10% Ballotage Mme HIERSO Marie-Nella et M. PICHOT-MAUFROY Thierry Divers droite 14,01% Mme BENAUT Christine et M. CLAVEL Gilles Rassemblement National 11,19% M. ATPUTHARAJAH Jeroen et Mme CADAYS-DELHOME Corinne Union à gauche 11,10% Participation au scrutin La Courneuve Taux de participation 25,35% Taux d'abstention 74,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61% Nombre de votants 7 012

Résultat dans le canton de Drancy

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. CHABANI Hamid et Mme LAGARDE Aude Union des Démocrates et des Indépendants 58,25% Ballotage M. BEN YEDDER Lotfi et Mme NILES Carine Union à gauche avec des écologistes 21,53% Ballotage Mme KATANIC Katarina et M. MARANO Enzo Rassemblement National 15,16% Mme CARCILLO Elisa et M. THEPOT Clément Union au centre et à droite 5,06% Participation au scrutin Drancy Taux de participation 25,80% Taux d'abstention 74,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,82% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% Nombre de votants 8 027

Résultat dans le canton de Epinay-sur-Seine

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. FOURCADE Michel et Mme LAROCHE Florence Union à gauche avec des écologistes 41,54% Ballotage M. SAIDANI Farid et Mme VÉTIL Christelle Union des Démocrates et des Indépendants 22,12% Ballotage M. AID Farid et Mme JUSTE Carinne Parti communiste français 22,09% M. PENAQUE Omar Nkrumah et Mme SALAH Anissa Divers 14,26% Participation au scrutin Epinay-sur-Seine Taux de participation 19,91% Taux d'abstention 80,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,83% Nombre de votants 5 694

Résultat dans le canton de Gagny

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. CRANOLY Rolin et Mme PIETRI Marie-Blanche Les Républicains 63,15% Ballotage Mme POCHON Elisabeth et M. TRIGANCE Yannick Union à gauche avec des écologistes 28,48% Ballotage M. BAZILLAIS Arnaud et Mme OFFREDO Marie-Paule La France Insoumise 8,36% Participation au scrutin Gagny Taux de participation 25,86% Taux d'abstention 74,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,24% Nombre de votants 10 568

Résultat dans le canton de Livry-Gargan

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. MARTIN Pierre-Yves et Mme PAUL Sylvie Union à droite 36,58% Ballotage M. PERIER Jean-François et Mme TROVA Françoise Rassemblement National 20,26% Ballotage M. EL MOUNAFIS Soufiane et Mme KLEBEK Stéphanie Union à gauche avec des écologistes 19,70% M. METENIER Michel et Mme PATRI Sylvie Divers gauche 11,34% Mme KERDOUCHE-ZEGGA Linda et M. PRUDHOMME Gérard Divers droite 10,12% Mme CICERO Sophie et M. JOLIVET Francis Binôme Extrême gauche 1,99% Participation au scrutin Livry-Gargan Taux de participation 20,19% Taux d'abstention 79,81% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% Nombre de votants 6 823

Résultat dans le canton de Montreuil-1

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. MOLOSSI Frédéric et Mme THIBAULT Magalie Union à gauche avec des écologistes 38,90% Ballotage M. CALFUQUIR Claudio et Mme SHAHRYARI Sayna La France Insoumise 16,19% Ballotage Mme MAZE Murielle et M. MESA Stéphane Union au centre et à droite 10,88% Mme GOURPIL Alice et M. JOLIVET Sébastien Rassemblement National 10,01% M. MONTARON Xavier et Mme SOUARÉ Fanta Union au centre et à gauche 9,85% Mme DA COSTA Katia et M. ITZKOVITCH Ivan Divers droite 7,91% M. MAMADOU SY Cheikh et Mme REVIDON Carole Divers 4,00% M. BIRONNEAU Kevin et Mme KEISER Christel Binôme Extrême gauche 2,25% Participation au scrutin Montreuil-1 Taux de participation 26,49% Taux d'abstention 73,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,93% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% Nombre de votants 12 685

Résultat dans le canton de Montreuil-2

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. BEDREDDINE Belaïde et Mme CHAUMILLON Tessa Union à gauche avec des écologistes 54,77% Ballotage Mme LESCURE Agathe et M. PIERRON Patrick Divers gauche 21,91% Ballotage M. GUILLOT Julien et Mme NOHAN Emeline Union au centre et à droite 18,79% M. FAUCHEUX Patrice et Mme YOUGA TIENTCHEU Béatrice Binôme Extrême gauche 4,53% Participation au scrutin Montreuil-2 Taux de participation 28,26% Taux d'abstention 71,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% Nombre de votants 9 761

Résultat dans le canton de Noisy-le-Grand

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. CONSTANT Emmanuel et Mme DENIS Frédérique Union à gauche avec des écologistes 33,43% Ballotage M. ALLEMON Eric et Mme MARSIGNY Brigitte Union à droite 30,03% Ballotage M. CORGNE Bruno et Mme RICHARD Stéphanie Divers centre 12,61% Mme SAVANIAN Marie et M. VELLA Patrice Rassemblement National 11,86% M. ANATO Patrice et Mme DURAND-DE RUEDA Nathalie La République en Marche 4,26% Mme CHEBLI Marlène et M. MORGADO Carlos Divers 3,43% M. BUTTEY Maxence et Mme CAMPAGNE Agnès Divers 2,49% Mme ENAUD Geneviève et M. HUGÉ Guy Binôme Extrême gauche 1,88% Participation au scrutin Noisy-le-Grand Taux de participation 26,19% Taux d'abstention 73,81% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% Nombre de votants 10 876

Résultat dans le canton de Pantin

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut Mme AZOUG Nadia et M. MONOT Mathieu Union à gauche avec des écologistes 40,56% Ballotage Mme ABOMANGOLI Nadège et M. AMZIANE Samir Union à gauche 23,69% Ballotage Mme FEUILLET Sandrine et M. LANG-ROUSSEAU Aloïs Divers 9,75% Mme NACCACHE-PEREZ Sarah et M. SAADA Alexandre Union au centre 9,35% M. BERTHENET Fernand-Paul et Mme TAVARES Catrina Union à droite 8,69% Mme ANDRIOT Véronique et M. LAMAIRE Nicolas Rassemblement National 7,23% Mme CROCQUET Nathalie et M. REINALD André Divers gauche 0,73% Participation au scrutin Pantin Taux de participation 30,03% Taux d'abstention 69,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% Nombre de votants 10 443

Résultat dans le canton de Saint-Denis-1

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. DUPREY Corentin et Mme FILHOL Oriane Union à gauche avec des écologistes 41,01% Ballotage M. BAGAYOKO Bally et Mme BOUTRIH Sofia Union à gauche 39,08% Ballotage Mme BROOD Anaïs et M. GUTIERREZ Quentin Union au centre 10,43% Mme ASSOGBA Adeline et M. RABAHALLAH Slimane Union des Démocrates et des Indépendants 9,49% Participation au scrutin Saint-Denis-1 Taux de participation 22,29% Taux d'abstention 77,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74% Nombre de votants 6 081

Résultat dans le canton de Saint-Denis-2

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut Mme CAPANEMA Silvia et M. TAÏBI Azzédine Union à gauche 44,09% Ballotage Mme BONTINCK Katy et M. EL KHALFAOUI Shems Union à gauche avec des écologistes 19,44% Ballotage M. SOUKOUNA Bakary et Mme SOUPRAYEN Marie Divers gauche 11,40% M. PINSON Claude et Mme POUPON Marguerite Rassemblement National 11,20% Mme MAUGUIN Yvonne et M. RABEHI Hamza La République en Marche 6,97% M. BOUAICHE Tedj-Eddine et Mme GOUREAU Marie-Claude Union à droite 6,90% Participation au scrutin Saint-Denis-2 Taux de participation 19,46% Taux d'abstention 80,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06% Nombre de votants 7 167

Résultat dans le canton de Saint-Ouen-sur-Seine

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. BOUAMRANE Karim et Mme LECROQ Emilie Union à gauche avec des écologistes 56,43% Ballotage M. DELANNOY William et Mme VENTURINI Marina Union à droite 28,44% Ballotage Mme BOULAIN Cendrine et M. SIEBER Christian Rassemblement National 7,62% M. ABID Mohamed-Jamil et Mme KHIN ZIN MINN Solène Divers gauche 5,00% M. AUTHIER Marc-Antoine et Mme LEFORESTIER Typhaine Divers centre 2,52% Participation au scrutin Saint-Ouen-sur-Seine Taux de participation 25,89% Taux d'abstention 74,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,44% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% Nombre de votants 11 424

Résultat dans le canton de Sevran

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. BLANCHET Stéphane et Mme YOUSSOUF Mélissa Union à gauche avec des écologistes 41,98% Ballotage M. GEFFROY Philippe et Mme VALLETON Martine Les Républicains 27,87% Ballotage M. ARRAHMANE Abdelkader et Mme ROLAND Nelly Divers gauche 12,80% M. COLOMAS Luc et Mme FARDEAU Herminia Rassemblement National 12,27% M. SCAGNI Fabrice et Mme YANA Jeannine La République en Marche 5,08% Participation au scrutin Sevran Taux de participation 20,47% Taux d'abstention 79,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81% Nombre de votants 8 626

Résultat dans le canton de Tremblay-en-France

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut Mme DELLAC Dominique et M. LAPORTE Pierre Union à gauche avec des écologistes 38,70% Ballotage Mme AIT MESGHAT Lynda et M. LEMOINE Xavier Union à droite 35,21% Ballotage Mme FERREIRA Natacha et M. PIERRON Nicolas Rassemblement National 22,03% Mme GUILLEMETTE Micheline et M. TELLIEZ Romain Binôme Extrême gauche 4,07% Participation au scrutin Tremblay-en-France Taux de participation 21,87% Taux d'abstention 78,13% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,86% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% Nombre de votants 9 081

Résultat dans le canton de Villemomble

TOUR 1

Binômes de candidats % voix canton Statut M. BLUTEAU Jean-Michel et Mme CHOULET Michèle Divers droite 29,37% Ballotage Mme MEHALLEL Delphine et M. MINETTO Jean-Marc Union à gauche avec des écologistes 26,30% Ballotage Mme BEAUFREMEZ Sonia et M. CALMÉJANE Patrice Divers droite 21,54% Mme BIROLINI Murielle et M. MADJARIAN Jean Rassemblement National 15,41% M. DEMANGEL Joffrey et Mme ZOUGHEBI GAILLARD Delphine Union à gauche 7,38% Participation au scrutin Villemomble Taux de participation 29,73% Taux d'abstention 70,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96% Nombre de votants 11 449

Départementales 2021 en Seine-Saint-Denis : les enjeux

Les élections départementales 2021 qui ont lieu fin juin en Seine-Saint-Denis doivent permettre de nommer les binômes du nouveau conseil général. Mais cette année, les 781 401 votants du département déposeront leur bulletin de vote dans les urnes de leur ville pour renouveler à la fois les conseillers généraux et régionaux. Ainsi, les résultats des élections régionales d'Île-de-France seront annoncés la même soirée. Avec un taux de personnes à la recherche d'un emploi de 17,5 %, le département de la Seine-Saint-Denis est au-dessus de la moyenne nationale. Par ailleurs, le revenu fiscal mensuel de référence des foyers fiscaux imposables du département, évalué à 4 249 €, est supérieur à celui de la France qui est de 2 318 € par mois. Le résultat de ce scrutin territorial sera sans aucun doute influencé par la situation économique de la Seine-Saint-Denis (93). Le pourcentage de participation au premier tour des dernières élections départementales de 2015 atteignait les 48,8 % de votants en Seine-Saint-Denis et seulement 51,1 % pour la France entière. Les habitants de Saint-Denis, chef-lieu du département, seront-ils plus nombreux à aller voter cette année malgré l'épidémie du coronavirus ?

Résultat départementales 2015 Seine-Saint-Denis

TOUR 2

Binômes de candidats % voix Elus Binôme Union de la Gauche 26,86% 8 Binôme Union de la Droite 16,55% 8 Binôme Union pour un Mouvement Populaire 14,19% 6 Binôme du Front de Gauche 13,54% 8 Parti Socialiste 12,48% 6 Binôme Union Démocrates et Indépendants 7,52% 2 Binôme Front National 4,07% Divers droite 2,95% 2 Parti communiste français 1,83% 2 Participation au scrutin Seine-Saint-Denis Taux de participation 34,17% Taux d'abstention 65,83% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 7,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63% Nombre de votants 259 740

TOUR 1