Résultat des départementales dans le Pas de Calais : les premiers chiffres en direct

20/06/21 13:11

DEPARTEMENTALES 2021 PAS DE CALAIS. Le résultat des élections départementales dans le Pas-de-Calais sera l'un des plus observé de France. Marine Le Pen figure parmi les candidats dans le canton de Hénin-Beaumont 2, aux côté du maire de la ville Steeve Briois... En direct Recevoir nos alertes live ! 13:07 - Le taux de participation aux départementales dans le Pas-de-Calais à midi Le taux de participation aux départementales dans le Pas-de-Calais à midi est de 11,61%, soit en dessous de la moyenne nationale de 12,22%. Pour rappel, en 2015, à la même heure, il était de 17,68% pour les élections départementales. d'est donc une chute drastique qui est constatée dans le département. Dans les départements voisins, on vote un peu plus. le taux de participation est de 15,28% dans l'Oise, dans la Somme est de 12,33 %, dans le Nord il s'élève à 12,15 %.

Candidats aux départementales dans le Pas-de-Calais

Candidats dans le canton de Aire-sur-la-Lys

Binômes de candidats M. DISSAUX Jean-Claude et Mme WOZNY Florence Divers gauche M. BROUTIN Jérôme et Mme GERONNEZ Evelyne Rassemblement National Mme LECAT Céline et M. NOEL Richard Divers gauche

Candidats dans le canton de Arras-1

Binômes de candidats M. LAVOGEZ Marc et Mme SCHAEFFER Martine Union à gauche avec des écologistes Mme BOCQUILLET Denise et M. MATHISSART Michel Divers centre Mme JANKOWSKI Siegried et M. LEMOINE Eric Divers M. DUSSAUX Charles-Harris et Mme DUTAILLY Aurore Union à gauche M. HEUSÈLE Alban et Mme VOLFF Aurélie Rassemblement National

Candidats dans le canton de Arras-2

Binômes de candidats M. BECUE Grégory et Mme CARNEL-WATIN Cendrine Ecologiste Mme LAPOUILLE Emmanuelle et M. MALFAIT Alexandre Union au centre et à droite M. GAMAND Maxence et Mme POT Marina Rassemblement National

Candidats dans le canton de Arras-3

Binômes de candidats Mme DHORNE Juliette et M. DUCROUX Thierry Rassemblement National Mme PIGNON Marie et M. VENEL Eric Ecologiste M. CHEVALIER René et Mme DELTOMBE Corinne Parti communiste français Mme CAUWET Maryse et M. COTTIGNY Jean-Louis Union à gauche

Candidats dans le canton de Auchel

Binômes de candidats Mme HOSTALIER Florence et M. PRUVOST Thierry Union au centre et à droite M. IDZIAK Ludovic et Mme JACQUET Michèle Divers gauche Mme DELASSUS Thérèse et M. LEROY Jérôme Rassemblement National

Candidats dans le canton de Auxi-le-Château

Binômes de candidats Mme DELHOMEZ Valérie et M. MELIN Daniel Divers Mme CHARLET Jocia et M. HOINVILLE Joel Rassemblement National Mme GUILLUY Aline et M. PERIN Etienne Divers droite

Candidats dans le canton de Avesnes-le-Comte

Binômes de candidats Mme DELASSUS Maryse et M. HENQUENET Sébastien Divers droite Mme FOREAUX-BROSSARD Anne-Sophie et M. VIN Alexis Ecologiste Mme CARPENTIER Barbara et M. MOCQUANT Gil Rassemblement National M. BERTOUT Sébastien et Mme KWIATKOWSKI Fabienne Divers gauche M. CAPRON Nicolas et Mme SURELLE Sabine Divers

Candidats dans le canton de Avion

Binômes de candidats M. DASSONVILLE Laurent et Mme PIJANOWSKI Nathalie Rassemblement National Mme DAUTRICHE-DESMARAI Audrey et M. TELLIER Jean-Marc Parti communiste français M. DUCATILLON Jérémy et Mme FLANQUART Annie Les Républicains M. AÏT EL ASRI Abdellatif et Mme LOUCIF Chaïma Divers

Candidats dans le canton de Bapaume

Binômes de candidats M. COTTEL Jean-Jacques et Mme THIEBAUT Véronique Parti Socialiste Mme DUPAS Marie-Annick et M. ROBART Guillaume Rassemblement National Mme DROMART Evelyne et M. SELLIER Fabien Divers centre Mme MANBON Isabelle et M. YUX Alain Divers droite

Candidats dans le canton de Berck

Binômes de candidats Mme DUVIEUBOURG Françoise et M. FILIPPI Florent Parti Socialiste M. COUSEIN Bruno et Mme JUMEZ Maryse Divers droite Mme FILLIETTE Elise et M. HUET Gilles Rassemblement National

Candidats dans le canton de Béthune

Binômes de candidats M. DELANNOY Alain et Mme DELBART Nathalie Divers gauche M. BLANQUART Pierre et Mme CAPELLE Virginie Union à gauche Mme FOURNIER Sabine et M. MAESEELE Alexandre Rassemblement National Mme MEYFROIDT LEFAIT Sylvie et M. SCALONE Jean-Pascal Divers centre

Candidats dans le canton de Beuvry

Binômes de candidats M. DUHAUT Mickael et Mme HOUPLAIN Myriane Rassemblement National M. GAQUERE Raymond et Mme LEVEUGLE Emmanuelle Divers gauche Mme MOREL Dorothée et M. THOREZ Jean-Claude Divers centre M. BOONAERT Jean-Philippe et Mme RIFFLART Valérie Divers droite

Candidats dans le canton de Boulogne-sur-Mer-1

Binômes de candidats M. DUBAËLE Jean-Luc et Mme HINGREZ-CÉRÉDA Mireille Divers gauche Mme ETCHEVERRY Séverine et M. LATOUR Serge Rassemblement National Mme BELART Nancy et M. BERTHAULT Alain La France Insoumise M. GENEAU Pierre et Mme PAPYLE-LEFÉBURE Catherine Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Boulogne-sur-Mer-2

Binômes de candidats M. BERNAMONT Alexis et Mme FESSY Guillemette Ecologiste M. ETIENNE Jean-Claude et Mme LEBON Pascale Parti Socialiste M. GOLLIOT Antoine et Mme LEDOUX Anne Rassemblement National M. BARBARIN Olivier et Mme MILLE Sandra Divers gauche

Candidats dans le canton de Brebières

Binômes de candidats M. GEORGET Pierre et Mme MESSEANNE-GROBELNY Bénédicte Divers gauche Mme CAUDRON Agnès et M. TRIPLET Corentin Rassemblement National

Candidats dans le canton de Bruay-la-Buissière

Binômes de candidats M. PAJOT Ludovic et Mme PLOUVIEZ Marie-Line Rassemblement National M. CLAIRET Dany et Mme LEVENT-RUCKEBUSCH Isabelle Divers gauche M. DEWALLE Daniel et Mme SUDIC Lisette Union à gauche avec des écologistes Mme HOURRIEZ Pascale et M. LESIEUX Frédéric Divers gauche

Candidats dans le canton de Bully-les-Mines

Binômes de candidats M. POISSANT Laurent et Mme PORTAIS Alexandra Divers gauche Mme BRETON Anouck et M. LEMAIRE François Union à gauche M. DELESTIENNE Jimmy et Mme MELONI Caroline Rassemblement National

Candidats dans le canton de Calais-1

Binômes de candidats Mme CRÉBOUW Aurélie et M. PONTHIEU Jean-Marc Rassemblement National Mme KRAWCZYK Linda et M. MOUSSALLY Jean-Pierre Union à gauche avec des écologistes M. HEDDEBAUX Guy et Mme MULOT FRISCOURT Maïté Divers droite M. DUVETTE François et Mme PIEDFORT Dominique Union au centre

Candidats dans le canton de Calais-2

Binômes de candidats Mme LEBLOND-KELLE Edwige et M. SERY Christian-Jacques Divers droite M. LOQUET Ludovic et Mme MATRAT Caroline Divers gauche M. LOUCHEZ Christian et Mme PIERRE-MERIAUX Aurélie Union à gauche avec des écologistes Mme ENGRAND Christine et M. FASQUELLE Cédric Rassemblement National

Candidats dans le canton de Calais-3

Binômes de candidats Mme GUISELAIN Stéphanie et M. MIGNONET Philippe Divers droite Mme QUENEZ Virginie et M. VERNALDE Nicolas Union à gauche Mme BOUCHER Martine et M. DE FLEURIAN Marc Rassemblement National

Candidats dans le canton de Carvin

Binômes de candidats M. MACIEJASZ Daniel et Mme YOSBERGUE Cécile Parti Socialiste Mme BLANCHARD Pascaline et M. MEZERE Bruno Ecologiste M. DE RIGNÉ Arnaud et Mme KACZOR Annie Rassemblement National M. RAYMOND Jean-Luc et Mme ROUSSEAU Patricia Divers gauche

Candidats dans le canton de Desvres

Binômes de candidats Mme BOURGUIGNON Brigitte et M. SARPAUX Marc Union au centre Mme CORMONT Valérie et M. HERDUIN Aimé Union à gauche Mme DUFEUTREL Sophie et M. LÉPINE Claude Rassemblement National M. DAVIES Pierre-Edouard et Mme DE PREMONT Myriam Les Républicains Mme DUVIEUBOURG Patricia et M. LIBERT Alain Parti communiste français

Candidats dans le canton de Douvrin

Binômes de candidats Mme BLOND Gwenaëlle et M. DAVIGNY Alexandre Divers centre Mme CRETON Sylvie et M. MORELLE Thomas Rassemblement National M. DE CARRION Alain et Mme GOSSELIN Séverine Divers gauche M. ANDREAU Jean-Michel et Mme MARCONI Valérie Droite souverainiste Mme BRAEM Christel et M. LEGRAND Jean-Michel Divers gauche

Candidats dans le canton de Etaples

Binômes de candidats Mme DEWOST Ingrid et M. EMMERLINCK François Divers gauche M. FAIT Philippe et Mme MARGUERITTE Geneviève Divers droite Mme BAILLET Aurélie et M. DELPLANQUE Guillaume Rassemblement National

Candidats dans le canton de Fruges

Binômes de candidats Mme DELBECQ Gwendoline et M. PODEVIN Pierre-Antoine Rassemblement National M. MEQUIGNON Alain et Mme VASSEUR Françoise Divers gauche Mme MARINELLI Nathalie et M. PICHONNIER Nicolas Divers droite

Candidats dans le canton de Harnes

Binômes de candidats M. GARENAUX Anthony et Mme JACQUART Guylaine Rassemblement National Mme BENMOSTEFA Saliha et M. PANCERZ Fabrice Ecologiste Mme CUVILLIER Valérie et M. DUQUESNOY Philippe Divers gauche

Candidats dans le canton de Hénin-Beaumont-1

Binômes de candidats M. DELLA FRANCA Marcello et Mme DUPUIS Fabienne Divers gauche Mme POULAIN Maryse et M. VIAL François Rassemblement National Mme OULAAFFAS Latifa et M. RAÏSS Lahcen Divers

Candidats dans le canton de Hénin-Beaumont-2

Binômes de candidats Mme BRUYANT Magali et M. MUSIAL Christian Divers gauche Mme SOLTYSIAK Katia et M. WEINMANN Gautier Divers gauche M. BRIOIS Steeve et Mme LE PEN Marine Rassemblement National Mme IGDIM Zaïna et M. KOSBUR Arnaud Divers

Candidats dans le canton de Lens

Binômes de candidats Mme BELOT VASSEUR Martine et M. LANOY Michel Les Républicains M. CLAVET Bruno et Mme LAUWERS Frédérique Rassemblement National M. CHATELAIN Lucien et Mme VINCENT Naceira Union à gauche avec des écologistes Mme AIT CHIKHEBBIH Fatima et M. KRUSZKA Daniel Parti Socialiste M. OULAAFFAS Saïd et Mme RAISS Sandy Divers

Candidats dans le canton de Liévin

Binômes de candidats Mme COPIN Cindy et M. MARQUIS Corentin Droite souverainiste Mme DELONGHAI Marjorie et M. ROBILLARD Franck Ecologiste M. DUPORGE Laurent et Mme NACHEL Évelyne Union à gauche Mme TILLIER Pascale et M. VAN LIERDE Christophe Binôme Extrême gauche Mme DELAPORTE Christelle et M. LAMOTTE Frédéric Rassemblement National

Candidats dans le canton de Lillers

Binômes de candidats Mme LEBLANC Stéphanie et M. PICQUE Arnaud Divers gauche M. DELAIRE Jacques et Mme VIARDOT Guénaelle Rassemblement National Mme QUIMBETZ Amandine et M. VANYPER Morgan Divers Mme DUBOIS Carole et M. HOCQ René Parti communiste français M. FLAJOLLET Christophe et Mme LAMBRE Claudine Union au centre et à droite

Candidats dans le canton de Longuenesse

Binômes de candidats M. BEN AMOR Rachid et Mme LEROUX Alison Divers centre Mme DUWICQUET Delphine et M. ROUSSEL Benoît Divers gauche M. DARQUES Jean-Paul et Mme MATTA Nathalie Rassemblement National M. KUEHN Thibaut et Mme POLAERT Hélène Ecologiste

Candidats dans le canton de Lumbres

Binômes de candidats Mme DRAIN Blandine et M. LEROY Jean-Claude Parti Socialiste Mme COURBOT Solange et M. ROSEUW Lucas Les Républicains Mme CELER Elodie et M. LESOT Xavier Rassemblement National

Candidats dans le canton de Marck

Binômes de candidats Mme BEAUFILS Clotilde et M. MAJEWICZ Olivier Divers Mme DECLERCK Valérie et M. OLIVIER Philippe Rassemblement National Mme CHEVALIER Nicole et M. MELCHIOR Frédéric Divers droite

Candidats dans le canton de Noeux-les-Mines

Binômes de candidats M. DAGBERT Michel et Mme GAUTHIER Karine Parti Socialiste M. ANTOCHEWICZ Jérôme et Mme HIMBLOT Amandine Rassemblement National Mme LENOIR Roxane et M. MAJORCZYK Rémy Divers gauche

Candidats dans le canton de Outreau

Binômes de candidats M. CHOCHOIS Sébastien et Mme PASSEBOSC Brigitte Union à gauche Mme COFFIN Véronique et M. MAGRIT Julien La France Insoumise Mme GUÉRIN Fabienne et M. PAMART Thomas Rassemblement National

Candidats dans le canton de Saint-Omer

Binômes de candidats M. BOIDIN Philippe et Mme JOLY-THOREL Laurence Divers droite M. PETIT Bertrand et Mme WAROT-LEMAIRE Sophie Parti Socialiste Mme GATTI Raphaëlle et M. RÉVILLON Jérémy Ecologiste Mme BACQUET Brigitte et M. DECLERCK Pierre Rassemblement National

Candidats dans le canton de Saint-Pol-sur-Ternoise

Binômes de candidats Mme BEUGNET Ginette et M. DEGREVE Hubert Divers centre M. ROUSSEL Bruno et Mme SURELLE Lydie Rassemblement National M. BACHELET Claude et Mme GAILLARD Ingrid Union au centre et à droite M. MEQUIGNON Raphaël et Mme RIGAUX Marie-Lise Parti communiste français

Candidats dans le canton de Wingles

Binômes de candidats M. KUCHCINSKI André et Mme LOUCHAERT Laurence Divers gauche Mme DUVEAU Daisy et M. IBBA Antoine Rassemblement National

Départementales 2021 dans le Pas-de-Calais : les enjeux de l'élection

Le département du Pas-de-Calais, avec un pourcentage de personnes à la recherche d'un emploi de 11,61 %, est au-dessus de la moyenne nationale, ce qui pourrait peser dans la balance. Le revenu fiscal mensuel de référence des foyers fiscaux imposables du département, évalué à 4 508 euros, est, de son côté, supérieur à celui de la moyenne nationale qui est de 2 318 euros par mois. La situation économique du Pas-de-Calais (62) va sans aucun doute influer sur le résultat de cette élection locale. Les élections départementales 2021 qui se passent les deux derniers dimanches du mois de juin dans le Pas-de-Calais (département 62) vont permettre de nommer les représentants du nouveau conseil général. Mais pour une fois, les 1 087 713 votants du département se déplaceront dans les bureaux de vote de leur ville pour remplacer simultanément les conseillers départementaux et régionaux. Ainsi, les résultats des élections régionales des Hauts-de-France seront affichés au même moment. Le taux de participation au premier tour des dernières élections départementales de 2015 atteignait les 58,21 % d'électeurs dans le Pas-de-Calais et uniquement 51,07 % pour la France entière. Les citoyens de Calais, principale ville du département, seront-ils plus nombreux à aller voter cette année malgré la pandémie du coronavirus ? Quelle personnalité politique supplantera Jean-Claude Leroy (PS), président sortant du conseil départemental du Pas-de-Calais (62), lorsque les résultats des élections départementales seront annoncés ?

Résultat départementales 2015 Pas-de-Calais

TOUR 2

Binômes de candidats % voix Elus Binôme Front National 41,48% 12 Parti Socialiste 23,09% 22 Binôme Union de la Droite 14,21% 18 Binôme Union de la Gauche 8,39% 10 Divers droite 3,81% 6 Binôme du Front de Gauche 2,69% 4 Divers gauche 2,66% 2 Parti communiste français 2,51% Binôme Union pour un Mouvement Populaire 1,16% 2 Participation au scrutin Pas-de-Calais Taux de participation 51,99% Taux d'abstention 48,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,92% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,74% Nombre de votants 551 570

TOUR 1