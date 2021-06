Résultat de l'élection départementale dans la Creuse : toutes les infos

14/06/21 16:23

DEPARTEMENTALES CREUSE. Les élections départementales dans la Creuse se déroulent les dimanches 20 et 27 juin 2021. Valérie Simonet remet son mandat en jeu. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures... Sommaire Candidats aux départementales dans la Creuse

Enjeux des départementales 2021 dans la Creuse

Résultats des départementales dans la Creuse

A l'occasion de l'élection départementale dans la Creuse, la présidente sortante du département, la DVD Valérie Simonet, remet son mandat en jeu. Les enjeux pour ce territoire rural restent la lutte contre la désertification et le déploiement de l'a fibre pour décupler l'accès à Internet. La majorité sortante a d'ores et déjà décidé d'en faire un des points forts de son bilan et un axe majeur de la campagne... Comme dans toute la France, les élections départementales se déroulent les 20 et 27 juin prochain dans la Creuse. Il faut noter que les électeurs ne seront pas seulement invités à renouveler leurs conseillers généraux. Le Conseil régional est aussi en jeu lors de ces deux tours de scrutin. Les élections de 2021 sont en effet uniques en leur genre ou presque depuis le début de la Ve République puisque deux élections auront ainsi lieu au même moment.

Récapitulatif des eujeux

Découvrez-ci dessous toutes les infos clés de ces élections départementales 2021 dans la Creuse.

Candidats aux départementales dans la Creuse

Candidats dans le canton de Ahun

Binômes de candidats Mme DEFEMME Catherine et M. GAILLARD Thierry Divers droite M. COTICHE Thierry et Mme LAPLANCHE Patricia Divers gauche M. DEMARIGNY Damien et Mme VESLIN Geneviève Rassemblement National

Candidats dans le canton de Aubusson

Binômes de candidats Mme CHEVREUX Laurence et M. MARTIN Valéry Divers droite M. GOMY Michel et Mme LAYCURAS-PISANI Isabelle Divers gauche M. DUCOURTIOUX Stéphane et Mme PINGUET Stéphanie Divers gauche Mme BIDON Pierrette et M. CHAPAL Arnaud Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Auzances

Binômes de candidats M. BESSEIGE Fabrice et Mme GIRAUD Patricia Union à gauche M. SAUTY Jérémie et Mme SIMONET Valérie Divers droite

Candidats dans le canton de Bonnat

Binômes de candidats M. DUQUÉROIX Sylvain et Mme NICOLAS Julie Ecologiste M. MARSALEIX Guy et Mme PILAT Hélène Divers droite

Candidats dans le canton de Bourganeuf

Binômes de candidats M. GAUDY Sylvain et Mme JACOB Arlette Divers droite M. DENIS Michel et Mme TURBIN Katia Rassemblement National Mme JOUANNETAUD Marinette et M. LOZACH Jean-Jacques Parti Socialiste

Candidats dans le canton de Boussac

Binômes de candidats Mme CHEZEAU Cécile et M. THOMAZON Yves Divers M. BRIAULT Stéphane et Mme HUMBERT Isabelle Union à gauche M. FOULON Franck et Mme GRAVERON Catherine Divers droite

Candidats dans le canton de Dun-le-Palestel

Binômes de candidats M. CARPENTIER Jean Claude et Mme RIOLLET-GORSIC Simone Union à gauche Mme BOUCHÉ Bénédicte et M. ESCOFFIER Gilles Ecologiste M. DAULNY Laurent et Mme FAIVRE Hélène Divers droite

Candidats dans le canton de Evaux-les-Bains

Binômes de candidats M. AUCLAIR Jean et Mme DUFOUR Stéphanie Divers M. SIMONNET Nicolas et Mme VIALLE Marie-Thérèse Divers droite

Candidats dans le canton de Felletin

Binômes de candidats M. LEROUSSEAU Pascal et Mme TERRADE Corinne Divers droite M. LEGER Jean-Luc et Mme NICOUX Renée Union à gauche M. PALIERNE Arnaud et Mme SENAUX Audrey La France Insoumise

Candidats dans le canton de Gouzon

Binômes de candidats Mme BUNLON Marie-Christine et M. MORANÇAIS Patrice Divers droite

Candidats dans le canton de Guéret-1

Binômes de candidats M. BRAHIM Jonathan et Mme FAY Maria-Luisa Rassemblement National Mme MOURGUY Karine et M. THOMAS Jean-Francois Divers droite Mme DALBY Sylvie et M. PILIPOVIC Yannick La République en Marche M. BOURGUIGNON Thierry et Mme PENICAUD Isabelle Parti Socialiste

Candidats dans le canton de Guéret-2

Binômes de candidats Mme BOIRON Célia et M. MOREAU Jean-Baptiste La République en Marche M. DELAITRE Thierry et Mme LENOBLE JUNJAUD Annick Divers droite Mme CHARLES Marie-Hélène et M. PICQUENOT Quentin Union à gauche avec des écologistes M. BODEAU Eric et Mme COINDAT Mary-Line Divers gauche

Candidats dans le canton de La Souterraine

Binômes de candidats Mme DUMOND Clotilde et M. MORIN Thierry Rassemblement National Mme JAMMOT Brigitte et M. PIOFFRET Jean-Marc Divers droite M. FILLOUX Patrice et Mme GALBRUN Marie-France Parti Socialiste M. BAILLY Marvin et Mme FAYE Murielle La France Insoumise

Candidats dans le canton de Le Grand-Bourg

Binômes de candidats Mme DEVAUD Joëlle et M. MOUVEROUX Olivier Union à gauche M. BERGER Michel et Mme NAUDIN Chantal Rassemblement National M. LABAR Bertrand et Mme RICHARD ÉPOUSE CHARTRAIN Delphine Divers droite

Candidats dans le canton de Saint-Vaury

Binômes de candidats M. CHATENDEAU Aurélien et Mme LAPORTE Denise Rassemblement National M. BAYOL Philippe et Mme MARTIN Armelle Parti Socialiste Mme COMMERGNAT Corinne et M. DE FROMENT Bernard Divers droite

Départementales 2021 dans la Creuse : les enjeux de l'élection

Le taux d'abstention au premier tour des dernières élections départementales de 2015 atteignait les 36,19 % dans la Creuse et 48,93 % pour la France entière. Les habitants de Guéret, Souterraine ou Aubusson seront-ils plus nombreux à aller voter cette année grâce à la campagne de vaccination contre le coronavirus ? Le département de la Creuse, avec un taux de personnes à la recherche d'un emploi de 11,82 %, est au-dessus de la moyenne nationale, ce qui pourrait peser dans la balance. D'autre part, le revenu fiscal mensuel de référence des foyers fiscaux imposables du département, estimé à 3 664 €, est supérieur à celui de la France qui est de 2 318 € par mois. Le résultat de cette élection territoriale sera sans aucun doute influencé par la conjoncture économique de la Creuse (23). Les élections départementales 2021 qui se déroulent les 20 et 27 juin prochains dans la Creuse (département 23) doivent permettre d'élire les représentants du nouveau conseil départemental. Mais cette fois, les 91 872 votants du département se déplaceront dans les bureaux de vote de leur commune pour remplacer simultanément les conseillers généraux et régionaux. Ainsi, les résultats des élections régionales de la Nouvelle-Aquitaine seront affichés le même soir. Quelle personnalité politique remplacera Valérie Simonet (Les Républicains), présidente sortante du conseil départemental de la Creuse ?

Résultat départementales 2015 Creuse

TOUR 2

Binômes de candidats % voix Elus Parti Socialiste 29,88% 10 Binôme Union de la Droite 27,25% 6 Binôme Union de la Gauche 20,26% 4 Binôme Union pour un Mouvement Populaire 12,39% 2 Divers droite 8,84% 2 Binôme Front National 1,37% Participation au scrutin Creuse Taux de participation 60,45% Taux d'abstention 39,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,81% Nombre de votants 45 589

TOUR 1