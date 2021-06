Résultat des départementales dans le Pas de Calais : les premiers chiffres en direct

Dans le Pas-de-Calais on s'interroge sur l'issue du scrutin et sur une éventuelle victoire du Rassemblement national sur la gauche, le parti socialiste est historiquement ancré dans le territoire. La gauche occupe 40 sièges du Conseil départemental contre 9 pour le parti de Marine Le Pen pour le moment, précise La Voix du Nord .

L'organisation simultanée des scrutins régionaux et départementaux n'ont pas eu l'effet escompté en mobilisant plus largement les électeurs. Ce matin seulement 11,61% des électeurs sont allés voter dans le département du Pas-de-Calais selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

13:25 - Emmanuel Macron a lui aussi voté dans le Pas-de-Calais

On le sait, Emmanuel et Brigitte macron ont une maison au Touquet et votent donc dans le Pas-de-Calais à chaque élection. Ces départementales 2021 n'ont pas fait exception puisque le chef de l'Etat a voté vers 13 heures dans la cité balnéaire.