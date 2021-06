Résultat des départementales dans les Bouches-du-Rhône : Martine Vassal en danger ? Les résultats

16:00 - La municipalité s'explique sur les couacs de l'ouverture des bureaux à Marseille A Marseille, les élections ont été perturbées pour l'ouverture retardée de certains 34 bureaux de vote. L'équipe municipale qui organise les scrutins pour la première fois a donné des explications aux journalistes du Monde : "Quarante présidents désignés ne se sont pas présentés samedi pour récupérer leur matériel pour ouvrir les bureaux, ce qui a entraîné une réquisition de fonctionnaires par la préfecture. Mais, avec les contraintes déjà liées au Covid-19 et la difficulté d’assurer les deux scrutins départemental et régional en même temps, cela n’a pas suffi". A 12h30 la situation semblait réglée et les 481 bureaux de vote étaient ouverts.

14:35 - La polémique des bureaux de vote continuent dans les Bouches-du-Rhône Les bureaux de vote de Marseille continuent de faire polémique dans ces départementales des Bouches-du-Rhône. Alors que la droite a dénoncé la fermeture de plusieurs bureaux jusqu'à la mi-journée dans la cité phocéenne, le Printemps Marseillais, mouvement du maire de Marseille Benoît Payan, a voulu faire le point dans un communiqué. S'il reconnaît que l'ouverture d'une vingtaine de bureaux de vote a été retardée ce matin sur plus de 480, tous on pu ouvrir dans les minutes qui ont suivi, assure le document. Et le Printemps Marseillais de dénoncer des "rumeurs" et des "infox" propagées par l'opposition...

13:28 - Mélenchon a voté dès ce matin à Marseille S'il s'insurge contre la fermeture impromptue de quelques bureaux de vote de la cité phocéenne, Jean-Luc Mélenchon a quant à lui pu voter ce matin. Le leader de la France insoumise s'est rendu Jean-Luc Mélenchon à l’école maternelle Dames à Marseille, pour voter pour ce premier tour des élections départementales dans les Bouches-du-Rhône et pour les régionales en PACA.

13:18 - Tollé général à Marseille, de Mélenchon à Vassal L'opposition à la mairie de Marseille n'a pas manqué de réagir à la fermeture imprévue de plusieurs bureaux de votes dans la ville, pour ces départementales dans les Bouches-du-Rhône. Sur son compte twitter, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un "chaos". "Pas d'envoi postal, ou pas de bulletin de vote, ou pas de liste de procuration, ou pas d'assesseurs. Darmanin bon à rien à part tabasser les fêtes", a-t-il lâché en visant le ministre de l'Intérieur, en charge des élections. A droite, on préfère pointer "l'amateurisme de l'exécutif marseillais". "C'est la première fois que des citoyens se déplaçant aux urnes ne peuvent voter à cause de la non-ouverture de leur bureau de vote. Dans le contexte d'abstention que prévoient les analystes politiques, ceci est une atteinte à la démocratie qui ne peut être pris à la légère", écrivent les soutiens de martine Vassal dans un communiqué. Et de pointer "une faute grave, au pire, une tentative de tripatouillage électoral".

13:01 - Le taux de participation dans les Bouches du Rhône dévoilé ! Le taux de participation à la mi-journée pour ces élections départementales dans les Bouches-du-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Il s'élève à 15,14 % contre 18,82 % en 2015. Mais il est plus élevé que la moyenne nationale à 12,22%.