Résultat des départementales dans les Hauts de Seine : Siffredi se frotte aux électeurs après l'ère Devedjian

20/06/21 15:47

DEPARTEMENTALES HAUTS DE SEINE. Il a succédé à Patrick Devedjian après son décès du Covid au printemps dernier. Georges Siffredi espère avoir cette fois la validation des urnes lors de ces élections départementales dans les Hauts-de-Seine. Suivez la publication des résultats en direct... En direct Recevoir nos alertes live ! 15:45 - Moins de 10% de participation dans les Hauts-de-Seine L'Ile-de-France représente un enjeu important pour les élections régionales mais les résultats des départementales sont scrutés de près aussi. Depuis ce matin et jusqu'à midi, 9,15% des électeurs inscrits sur les listes électorales se sont rendus dans les bureaux de vote dans les Hauts-de-Seine, selon les informations du ministère de l'Intérieur. A l'échelle nationale on compte 12,22% de participation.

Candidats aux départementales dans les Hauts-de-Seine

Candidats dans le canton de Antony

Binômes de candidats M. DOUMONT Luc et Mme LEMOINE Laetitia Rassemblement National Mme LAJEUNIE Isabelle et M. MONGEOT Dimitri Divers droite Mme FAVIER Catherine et M. SOUCHAUD Laurent La République en Marche Mme VAUDEVILLE Lucie et M. YAHIAOUI Alan Divers M. EDOUARD Bruno et Mme HUARD Irène Union à gauche Mme BERGEROL Véronique et M. SENANT Jean-Yves Les Républicains M. DOYEN Julien et Mme FROMENTIN-DENOZIERE Béatrice Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Asnières-sur-Seine

Binômes de candidats Mme ALIBERT Catherine et M. DE MASCAREL DE LA CORBIERE Renaud Gabriel Rassemblement National Mme GASTAL Isabelle et M. MACLE Lucas Union au centre Mme ESKENAZI Miléna, Mathilde et M. GOMEZ Féliciano Parti Socialiste M. BURY Thomas et Mme PASQUINI Francesca Ecologiste M. BRUNET Antoine et Mme JAN Corinne Binôme Extrême gauche Mme HERIAUD Mathilde et M. SCHILLACI Nino Union à gauche Mme FISCHER Josiane et M. LAM Thomas Union au centre et à droite

Candidats dans le canton de Bagneux

Binômes de candidats M. MARTIN Patrice et Mme SPIERS Isabelle Union au centre et à droite Mme GARCIA Eléonore et M. YVARS Patrick Rassemblement National M. BONAZZI Christophe et Mme MEKER Pascale Ecologiste Mme CILLIERES Hélène et M. OUZOULIAS Pierre Union à gauche M. BARBEROUSSE Olivier et Mme GABIACHE Claire Union à gauche Mme DUPUY Lucile et M. REMY Yannick Binôme Extrême gauche

Candidats dans le canton de Boulogne-Billancourt-1

Binômes de candidats Mme CHAMPAGNE Sarah et M. POVOLACHI Stanislav Ecologiste M. BAGUET Pierre-Christophe et Mme CHAROY Marie-Noëlle Union au centre et à droite M. DE JERPHANION Antoine et Mme MISSOFFE Ségolène Divers droite Mme EVEN Martine et M. PROBEL Frédéric Union à gauche M. DE GRAEVE Bruno et Mme ROUSSEL Carole Isabelle Rassemblement National

Candidats dans le canton de Boulogne-Billancourt-2

Binômes de candidats Mme GUILMAULT Cécile et M. MILLOT Philippe Rassemblement National Mme BEAUFILS Anne et M. GABORIT Nicolas Union à gauche Mme DE GOUTEL Dominique et M. OUBELLA Brahim Divers droite M. DE LA RONCIÈRE Grégoire et Mme GODIN Marie-Laure Union à droite M. AUDOIN Philippe et Mme RAPILLY FERNIOT Pauline Ecologiste

Candidats dans le canton de Châtenay-Malabry

Binômes de candidats Mme LAURENT Marine et M. LEMOINE Christian Ecologiste M. DESSANGES Jean-Christophe et Mme POMEAU Elvire La République en Marche Mme LÉANDRI Nathalie et M. SIFFREDI Georges Union au centre et à droite M. ASKANIAN Alexandre et Mme DOUMONT Isabelle Rassemblement National

Candidats dans le canton de Châtillon

Binômes de candidats M. FAYE Michel et Mme VICARI Christine Divers Mme BATAILLE Anne-Christine et M. VASTEL Laurent Union au centre et à droite M. ADJROUD Lounes et Mme BROBECKER Astrid Union à gauche avec des écologistes Mme CHATELAIN Juliette et M. DELORME--MONSARRAT David Rassemblement National Mme CAILLETAUD Marie-Claire et M. PAIN Romuald André Raymond Parti communiste français

Candidats dans le canton de Clamart

Binômes de candidats Mme BEVING Adeline et M. HUYNH David Union à gauche avec des écologistes Mme CARRASCO Julia et M. THOMAS Marc Rassemblement National Mme BOURG Sandrine et M. COSCAS Yves Les Républicains M. AMOROZ Boris et Mme BAHLOUL Madeleine Union à gauche Mme DAMLAMIAN Sonia et M. GARAGNON Martin La République en Marche

Candidats dans le canton de Clichy

Binômes de candidats M. SEVERIN Sonny et Mme VEGA-RITTER Clotilde Union à gauche Mme PRADIER Liliane et M. RUELLAN Thierry Rassemblement National Mme LE MOAL Alice et M. MUZEAU Rémi Union au centre M. ALCIATOR Louis-Alexandre et Mme DIEGO Viviane Union au centre et à droite M. FOURNIER Alain et Mme RAYNAL Pascale Union à gauche avec des écologistes M. BOSC Vincent et Mme MOUTONGO-BLACK Alvine La République en Marche M. LARBAOURI Idir et Mme VIOLETTE Nelly Divers M. IWANOFF Pierre et Mme ZWARTS Sandra Binôme Extrême gauche

Candidats dans le canton de Colombes-1

Binômes de candidats M. PATTIER Philippe et Mme PETELLE Bénédicte La République en Marche M. BEKKARI Lazhar et Mme BOUCHOUICHA Evelyne Union à gauche M. BUTAYE Denis et Mme NIRONI-BUTAYE Karin Divers droite Mme CUIGNET Emmanuelle et M. SINGIER Fabrice Rassemblement National Mme GOUETA Nicole et M. HEMONET Hervé Les Républicains Mme BARTHELEMY-RUIZ Chantal et M. BENARAFA Najib Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Colombes-2

Binômes de candidats Mme COURTY AHMED Anne-Gaëlle et M. MBANZA David Union à gauche avec des écologistes Mme CAULLERY Isabelle et M. REVILLON Yves Les Républicains M. CAMPION Jean-Florent et Mme LECOEUR Laurence Ecologiste M. AMIOT Stéphane et Mme JOUENNE Delphine La République en Marche Mme BERLOQUIN Sylvie et M. BORELLY Dominique Parti communiste français M. MAILLOLS Olivier et Mme SCHMITT Ghyslaine Rassemblement National

Candidats dans le canton de Courbevoie-1

Binômes de candidats M. BRUDIEU Timothée et Mme RICHARD Coralie Ecologiste Mme DELOBEL Aline et M. RENAUD Jean-Daniel Union à gauche avec des écologistes M. ELIE Jean-Philippe et Mme RIVIERE Isabelle Union au centre Mme AIT KACI Fazia et M. LEPAGE Gérard Rassemblement National M. COURTES Daniel et Mme LEDERMAN Nathaly Les Républicains

Candidats dans le canton de Courbevoie-2

Binômes de candidats Mme DESCOLAS Priscille et M. ZISSO Dan Union à gauche avec des écologistes Mme JEANNE Nadine et M. THOMAS Alban Union à gauche avec des écologistes M. HAUTBOURG Christophe et Mme LACASSAGNE Elodie La République en Marche M. CHABRUT Jean-Pierre et Mme DUBOIS Joëlle Rassemblement National M. FRANCHI Vincent et Mme LIMOGE Marie-Pierre Union au centre et à droite

Candidats dans le canton de Gennevilliers

Binômes de candidats Mme GUISTHAU Sophie et M. NIANE Soma Divers gauche Mme LAGARDE Patricia et M. VERSINI Christophe Rassemblement National Mme BANSEDE Carine et M. HALLAIS Philippe Les Républicains M. MERRA Richard et Mme NIELBIEN Eve Ecologiste M. DATCHARRY Denis et Mme MOUADDINE Nadia Parti communiste français Mme HERTIG Sandrine et M. PERICARD Arnaud Divers centre Mme BOURGEOIS Fabienne et M. FURE Patrice Ecologiste

Candidats dans le canton de Issy-les-Moulineaux

Binômes de candidats Mme LAVENIER Annie et M. PETIT Hadrien Rassemblement National M. DE LA BROSSE Henri et Mme VESSIERE Martine Divers droite M. GUILCHER Ludovic et Mme PITROU Nathalie Union des Démocrates et des Indépendants Mme GIRAUD Valérie et M. LECOMTE Damien Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Levallois-Perret

Binômes de candidats Mme POTTIER-DUMAS Agnès et M. WEISS David-Xavier Les Républicains Mme COLLET Frédérique et M. MESSATFA Lies Union au centre et à droite M. MUSSILIER Jérémy et Mme TAMBA Anne Union à gauche avec des écologistes M. COSTE Philippe et Mme GEBARSKA Agnieszka Rassemblement National

Candidats dans le canton de Meudon

Binômes de candidats Mme COUTEAUX Monique et M. HADJI Moumene Divers gauche Mme HABIB Sarena et M. ZAGLI Frédéric Rassemblement National M. LARGHERO Denis et Mme TILLY Armelle Union au centre et à droite

Candidats dans le canton de Montrouge

Binômes de candidats Mme LAFITTE Agnès et M. MENGES Jean-Paul Rassemblement National Mme BASSOLI Frédérique et M. LENGEREAU Etienne Divers centre M. TIMOTEO Joaquim et Mme TRICHET-ALLAIRE Dominique Union à gauche avec des écologistes M. LE DEVEHAT Jean-Luc et Mme MONTOUT Marie-Josée Binôme Extrême gauche Mme CAMUS Laure et M. PRONESTI Roger La République en Marche Mme FIGUERES Sonia et M. SAINTOUL Aurélien Union à gauche

Candidats dans le canton de Nanterre-1

Binômes de candidats Mme FOSSATI Emmanuelle et M. RASSEMUSSE Olivier Union à gauche avec des écologistes Mme BARBAUX Julie et M. BRIOLAIS Cédric La France Insoumise Mme DECIS-LARTIGAU Marie-Hélène et M. RIBAULT Christophe Divers droite Mme BOUSSISSI-POULLARD Samia et M. GUILLEMAUD Alexandre Union au centre Mme GENTHON Laureen et M. JARRY Patrick Union à gauche M. ELOUNDOU José et Mme SAINT-EDWARD Valérie Binôme Extrême gauche M. CHIALVO Alain et Mme SILD Anne Rassemblement National

Candidats dans le canton de Nanterre-2

Binômes de candidats Mme BOURDOULOUS Dominique et M. SALLES Laurent Rassemblement National Mme BLANCHETOT Mélanie et M. GENTIL Pascal Union au centre Mme CORTES Lise et M. MOULIN Jacques Ecologiste Mme AUGES Céline et M. SLUPEK Bronislaw Binôme Extrême gauche M. PELLERIN Jérôme et Mme REZZAG-BARA Nesrine Union à gauche Mme BEDIN Camille et M. BOUDY Guillaume Union à droite M. BARNY Valéry et Mme BROCHOT Anne Denise Mercedes Divers gauche

Candidats dans le canton de Neuilly-sur-Seine

Binômes de candidats Mme PREHU Dominique et M. PUIGGALI Jean-Baptiste Union à gauche avec des écologistes Mme GALLOZZI Carole et M. LESTEVEN Marc Divers Mme CELNIK Myriam et M. MISSOURKINE Dimitry Rassemblement National Mme FOURCADE Alexandra et M. FROMANTIN Jean-Christophe Divers droite M. AGUELON Benoît et Mme BOURDON-LAVALLEE Delphine Divers droite

Candidats dans le canton de Rueil-Malmaison

Binômes de candidats M. CHARON Laurent et Mme VEILHAN Céline Divers centre Mme DEMBLON Rita et M. ELIZAGOYEN Xabi Union au centre et à droite M. GINOUX Xavier et Mme KRAFFMULLER Armelle La République en Marche Mme HENAULT Monique et M. PAYET Alexandre Rassemblement National M. LE ROY Michel et Mme SANCHEZ Sophie Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Saint-Cloud

Binômes de candidats Mme BECART Jeanne et M. BERDOATI Eric Union à droite Mme MINARRO Cloé et M. REY Benoît Union à gauche avec des écologistes Mme GAUDE Nathalie et M. ZERENI Jean-Pierre Rassemblement National M. BOULANGER Julien et Mme FOURNIER Audrey La République en Marche

Départementales 2021 dans les Hauts-de-Seine : les enjeux de l'élection

Les élections départementales 2021 qui se tiennent les deux derniers dimanches de juin dans les Hauts-de-Seine (département 92) doivent permettre d'élire les binômes du nouveau conseil départemental. Mais cette année, les 982 363 votants du département se déplaceront dans les bureaux de vote de leur ville pour renouveler simultanément les conseillers généraux et régionaux. Ainsi, les résultats des élections régionales d'Île-de-France seront affichés la même soirée. Le département des Hauts-de-Seine, avec un taux de demandeurs d'emploi de 10,70 %, se place en-dessous de la moyenne nationale. Le revenu fiscal annuel de référence des foyers fiscaux imposables du département, estimé à 69 014 €, est, de son côté, supérieur à celui de l'Hexagone qui est de 28 525 € par an. La situation économique des Hauts-de-Seine va vraisemblablement influer sur le résultat de cette élection locale. Le taux d'abstention au premier tour des dernières élections départementales de 2015 atteignait les 42,05 % dans les Hauts-de-Seine et déjà 48,93 % pour la France entière. Les citoyens de Boulogne-Billancourt, principale ville du département, seront-ils plus nombreux à aller voter cette année malgré la crise du coronavirus qui se poursuit ? Quel personnage politique succèdera à Georges Siffredi (LR), président sortant du conseil général des Hauts-de-Seine ?

Résultat départementales 2015 Hauts-de-Seine

TOUR 2

Binômes de candidats % voix Elus Binôme Union de la Droite 40,89% 20 Parti Socialiste 27,72% 2 Binôme Union pour un Mouvement Populaire 15,25% 6 Binôme du Front de Gauche 5,76% 4 Binôme Union de la Gauche 4,20% Divers droite 2,98% 2 Divers gauche 2,22% 2 Binôme Front National 0,98% Participation au scrutin Hauts-de-Seine Taux de participation 42,70% Taux d'abstention 57,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,05% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47% Nombre de votants 319 348

TOUR 1