Résultat des départementale dans le Rhône : suivez le verdict de l'élection en direct

20/06/21 14:26

Le résultat de l'élection départementale dans le Rhône sera connu ce dimanche 20 juin pour le premier tour. La majorité de droite et centre-droit installée depuis l'ère Michel Mercier et menée par le président sortant, le LR Christophe Guilloteau, est en bonne position pour l'emporter... 14:22 - Le taux de participation à midi dans le Rhône pour les départementales Le taux de participation dans le Rhône à midi pour ces élections départementales 2021 est de 11,86 %. C'est en dessous du taux de participation national déjà extrêmement faible (12,22%). Et c'est encore très largement en dessous du taux de participation aux élections de 2015 dans le département (17,98%). Ce chiffre aura immanquablement un impact sur le résultat de l'élection départementales ce soir, un rattrapage semblant peu probable dans l'après-midi.

Candidats aux départementales dans le Rhône

Candidats dans le canton de Anse

Binômes de candidats Mme PACHULSKI Agnès et M. TERRAIL Pierre Rassemblement National Mme BERAUD Valérie et M. SOUMIREU-LARTIGUE Jean-Henri Union à gauche avec des écologistes Mme BAY Pascale et M. POMERET Daniel Union au centre et à droite

Candidats dans le canton de L'Arbresle

Binômes de candidats Mme BOUSSANDEL Sarah et M. VARLIETTE Pierre Les Républicains Mme MCCARRON Sheila et M. VOLAY Joseph Union à gauche avec des écologistes M. BRUNIER Patrice et Mme DULAC Corinne Rassemblement National M. GRIFFOND Morgan et Mme LOTTE Catherine Union au centre et à droite

Candidats dans le canton de Belleville-en-Beaujolais

Binômes de candidats Mme PAYS Virginie et M. RAMBAUD Franck Parti communiste français Mme GEOFFRAY Evelyne et M. PRONCHERY Frédéric Union au centre et à droite M. BOUDOT Christophe et Mme CAPALDINI Chantal Rassemblement National

Candidats dans le canton de Val d'Oingt

Binômes de candidats Mme PUBLIE Martine et M. VIVIER-MERLE Christian Les Républicains Mme AUBONNET Ariane et M. TERRIER Pascal Union à gauche avec des écologistes M. DUPERRAY Antoine et Mme JULIEN Isabelle Rassemblement National Mme BOURGEOIS Odile et M. LECCIA Olivier Union au centre et à droite

Candidats dans le canton de Brignais

Binômes de candidats M. BOURRET Philippe et Mme REYBIER Pauline Union à gauche avec des écologistes Mme GRILLON Valérie et M. GUILLOTEAU Christophe Union à droite

Candidats dans le canton de Genas

Binômes de candidats M. DOS SANTOS Mickaël et Mme JONCOUR Tiffany Rassemblement National Mme HERNANDEZ Christine et M. VALÉRO Daniel Les Républicains Mme GONZALEZ Lucille et M. HARIR Zaher Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Gleizé

Binômes de candidats Mme EPINAT Sylvie et M. THIEN Michel Les Républicains M. COLLOMB Patrick et Mme LORY Eloïse Rassemblement National M. DE LONGEVIALLE Ghislain et Mme PETROZZI-BEDANIAN Nathalie Union au centre et à droite Mme BERREMILI Nadéra et M. DUPIT Emmanuel Divers gauche

Candidats dans le canton de Mornant

Binômes de candidats Mme BOUGE Corinne et M. DULAC Michel Rassemblement National Mme LIMAM Kaouthar et M. ROCHEFORT Thierry Parti Socialiste Mme CHAPOT Pascale et M. MARION Philippe Union à droite

Candidats dans le canton de Saint-Symphorien-d'Ozon

Binômes de candidats Mme GALLO Chantal et M. JOASSARD Jules Union à gauche avec des écologistes Mme DUBOS Chantal et M. LARDET Louis Rassemblement National Mme ALLAGNAT Valerie et M. KORN Gerard Union au centre M. BRUN Jean-Jacques et Mme SIMIAN Mireille Les Républicains

Candidats dans le canton de Tarare

Binômes de candidats Mme LAFAY Annick et M. PEYLACHON Bruno Union à droite Mme BENE Cécile et M. GUILLON Alain Rassemblement National M. BOUHANA Eric et Mme ZIMMERMAN Kristin Union à gauche avec des écologistes

Candidats dans le canton de Thizy-les-Bourgs

Binômes de candidats Mme DARPHIN Colette et M. VERCHERE Patrice Union à droite Mme BAILLY Rita et M. BERTHOUX Rémi Rassemblement National Mme CERNICCHIARO Pascale et M. HERGOTT Aymeric Divers gauche

Candidats dans le canton de Vaugneray

Binômes de candidats Mme GOY Claude et M. JULLIEN Daniel Union au centre et à droite M. FOILLERET Christian et Mme SUZANNE Colette Ecologiste

Candidats dans le canton de Villefranche-sur-Saône

Binômes de candidats M. CHIMCHIRIAN Daniel et Mme HUGON Nicole Rassemblement National M. ALLOMBERT Etienne et Mme GIONTARELLI Jocelyne Union à gauche Mme BERTHOUX Beatrice et M. RAVIER Thomas Union au centre et à droite

Départementales 2021 dans le Rhône : les enjeux de l'élection

Une fois n'est pas coutume, le remaniement du conseil départemental par le biais des élections départementales 2021 dans le Rhône (département 69) aura lieu le même jour que le scrutin régional : fin juin. Pour être informé du résultat des élections régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes, il faudra donc patienter jusqu'au dépouillement des bulletins de vote pour les deux élections. Le pourcentage de participation lors du premier tour des dernières élections municipales de 2020 atteignait les 37,2 % de votants dans le Rhône et un taux historiquement bas de 44,7 % pour toute la France. Les citoyens du Rhône seront-ils plus nombreux à aller voter cette année malgré l'épidémie du coronavirus qui persiste ? Le département du Rhône, avec un taux de demandeurs d'emploi de 8,3 %, se place en-dessous de la moyenne nationale. Le revenu fiscal annuel de référence des foyers fiscaux imposables du département, évalué à 54 808 euros, est quant à lui supérieur à celui de la moyenne nationale qui est de 28 525 euros par an. La situation économique du Rhône va sans aucun doute conditionner le résultat de cette élection territoriale.

Résultat départementales 2015 Rhône

TOUR 2

Binômes de candidats % voix Elus Binôme Union pour un Mouvement Populaire 35,77% 12 Binôme Front National 31,98% Binôme Union Démocrates et Indépendants 15,31% 6 Binôme Union de la Droite 11,59% 6 Parti Socialiste 5,35% 2 Participation au scrutin Rhône Taux de participation 48,53% Taux d'abstention 51,47% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,30% Nombre de votants 152 258

TOUR 1